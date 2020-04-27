В Турции отменят all inclusive [ Редактировать ]
В Турции ожидается восстановление туристического потока с конца августа. Об этом заявил министр туризма Мехмет Эрсой, передает Hurriyet.
По словам министра, сначала турецкие власти сосредоточатся на восстановлении внутреннего туризма. Ожидается, что отели начнут открываться в конце мая.
"Если мы не столкнемся с новыми проблемами, внутренний трафик начнется в конце мая. Туристический сезон откроется внутренними рейсами", - отметил Эрсой.
Он также отметил, что общественные места и достопримечательности будут переоборудованы согласно требованиям социального дистанцирования. Кроме того, в отелях не будет системы питания all inclusive, вместо этого они перейдут на систему комплексного питания.
На втором этапе будет запущено авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начало иностранного туризма ожидается к концу августа.
Ранее сообщалось, что в Турции успешно закончились испытания вакцины от коронавируса.
по теме
В Египте запустили онлайн-туры по гробницам фараонов
В туре можно свободно перемещаться внутри сооружения
Эвакуацию украинцев возобновляют: из каких городов запланированы спецрейсы
Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые рейсы
В Ривненской области подтвердили 16 новых случаев коронавируса
В Ривненской области зарегистрировано 533 случая заболевания
В США от COVID-19 скончались более 55 тыс. человек
Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом