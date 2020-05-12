Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило расследование против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом бывший чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины (служебный подлог - ред.), закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал Грымчак.

Адвокат Грымчака Татьяны Матяш уточнила, что закрыто дело относительно недостоверного декларирования - статья 366-1 УК Украины, а не 366, как указал Грымчк.

"Это дело - о недостоверном декларировании его расходов. У его жены был кредит на авто. Авто украли, а страховая компания обанкротилась. И жена не оплатила страховку. Более десяти лет жена не знала о том, что этот кредит еще за ней числится. И он тоже об этом ничего не знал", - сообщила адвокат.

Напомним, что Юрия Грымчака задержали в августе 2019 года, когда в автомобиле его родственника нашли 480 тысяч долларов США. Эти деньги якобы заплатил застройщик, чтобы замминистра помог получить ему разрешение на строительство в исторической части Киева.

Генпрокуратура открыла против Грымчка уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Позже его переквалифицировали на "Злоупотребление влиянием" (ст. 369-2) и передали в НАБУ. Решение по этому делу рассматривает Высший антикоррупционный суд, который в январе 2020 года отпустил Грымчака под ночной домашний арест.