Грымчак вышел из-под стражи [ Редактировать ]
В четверг, 20 января, бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрий Грымчак вышел из-под стражи. Об этом сообщает в Facebook его жена Юлия Грымчак.
Информацию об освобождение бывшего замминистра подтвердил его адвокат Дмитрий Мельник.
Напомним, ранее Юрия Грымчака и его "помощника" задержали. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.
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