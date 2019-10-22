В Генеральной прокуратуре Украины приняли решение изменить подозрение экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мельник.

"Так, изменено подозрение. Ему переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369-2", - сообщил Мельник.

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По информации Мельника, сейчас неизвестно изменена ли подследственность дела. По словам адвоката, в случае передачи дела в НАБУ ее будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

В связи с тем, что должность моего клиента на момент задержания была замминистра, и сумма этой неправомерной выгоды имеет значительный размер, то в соответствии со статьей 216 УПК Украины исключительной подследственностью этого дела должно быть НАБУ. Насколько мне известно, в пятницу соответствующие процессуальные документы должны быть рассмотрены руководством ГПУ для того, чтобы изменить эту подследственность - добавил он.

Напомним, ранее Юрия Грымчака и его "помощника" задержали. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.