Возле Коломыи в Ивано-Франковской области прошла пылевая буря. Об этом сообщило местное издание "Край" в Facebook.

Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер.

В условиях ограниченной видимости во время бури произошло ДТП. Из-за наблюдающейся в воздухе мглы столкнулись два автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек.