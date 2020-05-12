Пылевая буря "затмила" глаза водителям и привела к ДТП [ Редактировать ]
Возле Коломыи в Ивано-Франковской области прошла пылевая буря. Об этом сообщило местное издание "Край" в Facebook.
Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер.
В условиях ограниченной видимости во время бури произошло ДТП. Из-за наблюдающейся в воздухе мглы столкнулись два автомобиля.
Ранее мы писали о том, что в результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек.
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