До конца дня в Киеве ветер поднимется до 15-20 м/с, осадки ожидаются в виде дождя и града. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час и до конца дня 3 мая в Киеве и Киевской области местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщает ГСЧС.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации призывает жителей украинской столицы соблюдать следующие меры безопасности:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 17 жителей Киева. 1 случай - летальный. По состоянию на 3 мая в украинской столице уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.