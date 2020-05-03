На Киев надвигается сильная буря с градом [ Редактировать ]
До конца дня в Киеве ветер поднимется до 15-20 м/с, осадки ожидаются в виде дождя и града. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"В ближайший час и до конца дня 3 мая в Киеве и Киевской области местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщает ГСЧС.
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации призывает жителей украинской столицы соблюдать следующие меры безопасности:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 17 жителей Киева. 1 случай - летальный. По состоянию на 3 мая в украинской столице уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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