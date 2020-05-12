Робота аеропортів та відновлення авіасполучення з іншими країнами залежить тільки від рішення урядів

Продаж авіаквитків на травень-червень передчасний та вводить в оману пасажирів. Про це заявила прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова, у коментарі hromadske.

За її словами робота аеропортів та відновлення авіасполучення з іншими країнами залежить тільки від рішення урядів про відкриття кордонів.

А Євросоюз до 15 червня не рекомендує цього робити для громадян третіх країн. Нагадаю, напередодні, деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України вже на кінець цього місяця.