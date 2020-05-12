У Мінінфраструктури України пояснили, коли відновлять авіасполучення [ Редактировать ]
Продаж авіаквитків на травень-червень передчасний та вводить в оману пасажирів. Про це заявила прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова, у коментарі hromadske.
За її словами робота аеропортів та відновлення авіасполучення з іншими країнами залежить тільки від рішення урядів про відкриття кордонів.
А Євросоюз до 15 червня не рекомендує цього робити для громадян третіх країн. Нагадаю, напередодні, деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України вже на кінець цього місяця.
по теме
"Ваш труд - залог здоровья украинцев": Зеленский поздравил медсестер и медбратьев
Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер и братьев
Подписание нового меморандума с МВФ: Шмыгаль назвал сроки
Украина рассчитывает подписать новый меморандум с Международным валютным фондом
Как и когда запустят транспорт: в СМИ раскрыли подробности
Восстанавливать движение пассажирского сообщения в Украине будут в три этапа
Внеочередное заседание Рады: какие законы рассмотрят политики
В среду, 13 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады
В Киеве запустят дополнительный общественный транспорт
С 12 мая в Киеве увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта