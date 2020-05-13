Стало известно, что скандальное интервью экс-сотрудницы прокуратуры Крыма Натальи Поклонской с журналистом Дмитрием Гордоном, которое ранее жестко прокомментировали у Зеленского, прокуратура Автономной Республики Крым использует в уголовном производстве против нее. Об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копейка в эфире "Радио Крым.Реалии".

Отметим, что сейчас против экс-сотрудницы украинской прокуратуры Поклонской, которая после аннексии полуострова стала прокурором Крыма, а впоследствии - депутатом Госдумы России, открыто два производства.

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка", - сказал Копейка.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.