Так называемая "экс-прокурор Крыма", а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. В трехчасовой беседе в онлайн-режиме с Дмитрием Гордоном, она поделилась своими взглядами на политическую ситуацию в Украине и в России, а также высказалась о судьбе аннексированного Крыма.

Скандальное интервью жестко прокомментировал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автомномной Республике Крым Антон Кориневич.

"Единственные интервью с лицами, обвиняемыми в совершении тяжких преступлений (в частности, преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это показания таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых", - написал Кориневич.

По его словам, люди, которые своими действиями способствовали оккупации части территории Украины, не могут считаться "голосом крымчан", поскольку они искажают факты.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что Поклонская, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой совершила военные преступления.

"Предоставлять возможность военному преступнику... транслировать свою ложь с помощью украинских СМИ или украинского журналиста, это уже на грани политического мазохизма и является демонстрацией пренебрежения к судьбе сотен людей в Крыму, незаконно лишенных свободы в результате преступлений, совершенных Поклонской.

И у журналистов должна быть грань отвращения ...", - написал Чубаров в Facebook.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.