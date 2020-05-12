У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской [ Редактировать ]
Так называемая "экс-прокурор Крыма", а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. В трехчасовой беседе в онлайн-режиме с Дмитрием Гордоном, она поделилась своими взглядами на политическую ситуацию в Украине и в России, а также высказалась о судьбе аннексированного Крыма.
Скандальное интервью жестко прокомментировал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автомномной Республике Крым Антон Кориневич.
"Единственные интервью с лицами, обвиняемыми в совершении тяжких преступлений (в частности, преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это показания таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых", - написал Кориневич.
По его словам, люди, которые своими действиями способствовали оккупации части территории Украины, не могут считаться "голосом крымчан", поскольку они искажают факты.
В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что Поклонская, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой совершила военные преступления.
"Предоставлять возможность военному преступнику... транслировать свою ложь с помощью украинских СМИ или украинского журналиста, это уже на грани политического мазохизма и является демонстрацией пренебрежения к судьбе сотен людей в Крыму, незаконно лишенных свободы в результате преступлений, совершенных Поклонской.
И у журналистов должна быть грань отвращения ...", - написал Чубаров в Facebook.
Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.
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