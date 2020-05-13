Найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа у Дубаї збирає гроші на благодійність. Кожен охочий може символічно придбати лампочку в підсвітці споруди - усього їх більше мільйона. Вартість - 10 дірхам, це близько 70 гривень.

На виручені кошти влада емірату придбає їжу для нужденних. Допомагатимуть тим, хто втратив роботу через епідемію коронавірусу.