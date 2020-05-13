Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о внесении коронавирусной болезни в перечень профессиональных заболеваний. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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"Заболевание COVID-19 внесли в перечень профессиональных заболеваний, которым руководствуются при установлении диагноза, его связи с работой или профессией, решении вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации, а также рассмотрении вопросов о возмещении собственником предприятия, учреждения или организации или уполномоченным им органом ущерба, причиненного работнику вследствие повреждения его здоровья, связанного с выполнением трудовых обязанностей", - говорится в сообщении.

Теперь Минздрав в течение двух недель должен определить перечень должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что надбавки медикам в полном объеме выплатили в 18 областях.