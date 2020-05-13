По состоянию на 9:00 13 мая в Украине зафиксировано 16425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

Отмечается, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510 случаев;

Днепропетровская область - 773 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 530 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

Кировоградская область - 428 случаев;

г. Киев - 1960 случаев;

Киевская область - 1049 случаев;

Львовская область - 870 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 680 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ривненская область - 1045 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев;

Харьковская область - 672 случая;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 196 случаев;

Черновицкая область - 2444 случая;

Черкасская область - 346 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

Ранее в ООН назвали число жителей, которым угрожает голод из-за пандемии.