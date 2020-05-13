Коронавирус в Украине: за сутки скончались 14 человек [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 13 мая в Украине зафиксировано 16425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
Отмечается, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Ранее в ООН назвали число жителей, которым угрожает голод из-за пандемии.
по теме
В Житомирской области подтвердили два новых случая коронавируса
Как сообщается, новые случаи были зафиксированы у женщин
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 9000
За сутки зафиксировано 392 новых случая
В Украине начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу - МОЗ
Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую ИФА-диагностику
Коронавирус в Украине: последние сведения
По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавируса
В Украине зафиксирован антирекорд заражения коронавирусом - МОЗ
В МОЗ назвали причину резкого роста числа зараженных