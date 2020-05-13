В среду, 13 мая, на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантинных ограничений, но до отмены карантина еще далеко.

Шмыгаль отметил, что сейчас Украина на так называемом плато заболеваемости, когда ежедневное количество заболевших примерно на одном уровне, но количество выздоровевших увеличивается.

Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, - 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика - это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами.

Вместе с тем, он подчеркнул, что это еще не будет означать полную отмену карантина.

Он также напомнил, что с 11 мая в Украине вступил в действие первый этап послабления карантина, но это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным.

Ранее мы писали, что Рада выйдет из карантина 18 мая.