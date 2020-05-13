В кратере вулкана Килауэа на Гавайях появилось гигантское озеро. Оно начало формироваться в июле 2019 года, с тех пор вода в нем продолжает накапливаться.

Пруд появился в Халемаумау (крупнейший кратер вулкана) впервые в истории. Об этом сообщает Newsweek.

Читайте также В космосе нашли планету, на которой идут металлические дожди

"На данный момент глубина озера, которое окрашено в коричневый цвет из-за химических реакций, достигает 100 футов (примерно 30,4 метра), оно занимает площадь, сопоставимую с пятью футбольными полями", - говорится в сообщении.

Снимки, получены NASA, показывают, как менялся вулкан с течением времени. В 2010 – 2018 годах в южной части Халемаумау появилось гигантское озеро лавы. Вместе с тем, оно высохло во время более обширного извержения, которое произошло в мае 2018 года. Тогда лава покрыла 13 квадратных миль (примерно 21 квадратный километр) земли, разрушив 700 домов. Во время этого извержения была разрушена и часть дна кальдеры, в результате чего образовалась дыра глубиной около 500 метров.

По словам ученых, появление воды в кратере связано с уровнем грунтовых вод в том регионе. Они отмечают, что дно кратера уходит на 70 метров ниже уровня воды, а значит, она должна была появиться там в любом случае.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре.