Астрономы из университета Женевы утверждают, что на экзопланете WASP-76b идут железные дожди. Об этом пишет научный журнал Nature.

По информации издания, ученые в течение 60 дней наблюдали за планетой с помощью мощного телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили.

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"Наблюдения показывают, что в атмосфере жаркой дневной стороны WASP-76b содержится много паров железа. Часть этого железа впрыскивается благодаря вращению планеты и атмосферным ветрам. Там железо встречается с гораздо более прохладной средой, конденсируется, в результате чего идет металлический дождь", - пояснила астрофизик Мария Роза Сапатеро Осорио.

WASP-76b находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. Она постоянно обращена к своей звезде одной стороной, подобно Луне. На дневной стороне планеты температура достигает 2100 градусов по Цельсию, что приводит к испарению металлов.

Часть этих паров благодаря вращению планеты и атмосферным ветрам переносится на более холодную (1500 градусов по Цельсию) ночную сторону, где они конденсируются и выпадают в виде железного дождя.

Во время наблюдений астрономы выяснили, что на дневной и ночной сторонах WASP-76b не только разная температура, но и разные химические процессы, что подтверждают линии железных паров на границе двух сторон планеты. Это обнаружил спектрограф ESPRESSO, находящийся на телескопе VLT.

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