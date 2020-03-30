Над Арктикой появилась огромная дыра в озоновом шаре. Она составляет конкуренцию известной антарктической озоновой дыре, которая формируется в южном полушарии каждый год. Об этом пишет Nature.com.

Отмечается, что эта озоновая дыра может стать самой большой за всю историю наблюдений. Разрушению защитного озонового слоя на Северном полюсе способствовали низкие температуры и сильный полярный вихрь.

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Рекордно низкие уровни озона отмечены в центральной части Арктики, охватывающей территорию, в 3 раза превышающую размеры Гренландии. "Дыра не угрожает здоровью людей и должна исчезнуть в ближайшие недели, но это атмосферное явление стало беспрецедентным", - говорится в сообщении.

Специалисты по атмосфере из Немецкого аэрокосмического центра в Оберпфаффенхофене считают, что это впервые, когда можно говорить о настоящей озоновой дыре в Арктике.

Озон обычно образует защитное покрытие на высоте от 10 до 50 км над землей, защищая планету от ультрафиолетового излучения. Каждый год зимой в Антарктике низкие температуры позволяют облакам скапливаться над Южным полюсом. Химические вещества, которые поступают из промышленных источников, запускают реакции, которые разрушают озоновый слой.

Такие условия гораздо реже встречаются в Арктике, которая имеет более изменчивые температуры и обычно не подвержена истончению озонового слоя. Но в этом году мощные западные ветры на Северном полюсе задержали холодный воздух в полярном вихре. При низких температурах образовались облака и начались реакции разрушения озона. К концу марта наблюдалось падение содержания озона на 90% на высоте 18 км.

В ближайшие недели существует небольшая вероятность того, что дыра может сместиться в более низкие широты и населенные районы. Людям следует применять солнцезащитный крем, чтобы избежать солнечных ожогов, считают специалисты.

Ранее мы писали о том, что украинские полярники не смогли попасть в Антарктиду из-за коронавируса.