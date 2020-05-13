100-летняя россиянка выздоровела от коронавируса и поделилась секретом [ Редактировать ]
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает "Интерфакс".
"13 мая 2020 года в день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией", - цитирует "Интерфакс" сообщение Федерального медико-биологического агентства России.
Пелагея Пояркова находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию.
"Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня Пелагея Михайловна живет вместе с дочкой и зятем" - говорится в сообщении медцентра.
Считается, что COVID-19 наиболее опасен для пенсионеров, хотя от него умирали и совсем молодые люди и даже дети.
"Не знаю, так Богу угодно было. Никакого у меня секрета нет. Не надо злой быть. К народу хорошо относиться. Я работала с детьми, и дети меня любили, и я их тоже любила", - заявила Пояркова о секрете своего излечения.
Ранее "Подробности" сообщали о выздоровлении от коронавируса самой пожилой жительницы Испании - 113-летней Марии Браниас. Похожие случаи были зарегистрированы в Нидерландах, Бразилии, США и Китае.
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