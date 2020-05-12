Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, число зараженных россиян выросло до 232 243, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявлено в Москве (+5 392) и Московской области (+1 063).
С момента начала пандемии в России от COVID-19 умерли 2 116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Испанию, где зафиксировано 227 тысяч случаев. На первом месте находятся США - 1,34 млн зараженных, из них 80 684 скончались. По состоянию на 11:00 12 мая по всему миру зарегистрировано 4,178 млн случаев заболевания COVID-19, более 286 тыс. человек скончались.
Напомним, что несмотря на рост заболеваемости, в России решили смягчить карантин с 12 мая.
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