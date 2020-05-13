ВНО-2020: Шмыгаль объявил главное условие для проведения [ Редактировать ]
В 2020 году внешнее независимое оценивание знаний выпускников школ состоится при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволит его проводить. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На заседании правительства он поддержал предложение министерства образования и науки провести ВНО с 25 июня по 17 июля.
"Пока план такой, но, конечно, мы каждую неделю смотрим и анализируем, как мы двигаемся и министерство здравоохранения дает свои заключения этапности и подтверждение тех или иных дат", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, при необходимости возможно смещение дат проведения ВНО. "Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в МОН предложили два сценария проведения тестирования.
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