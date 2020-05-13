В среду, 13 мая, в Одесской области исследователи Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза.

Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов.

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Также следователи Госбюро проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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