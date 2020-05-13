Кремль дезинфицируют спреями - Песков [ Редактировать ]
В администрации президента России все документы обрабатывают дезинфицирующими спреями. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".
У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят. Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями".
Накануне стало известно, что у самого Пескова обнаружили коронавирус и он был госпитализирован. По его словам, после 1 мая из-за того, что у одного из его коллег был выявлен вирус, он ушел на самоизоляцию и работал из дома.
"Вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь - и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе, - надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром", - подчеркнул Песков и добавил, что "вирус этот абсолютно кровожадный".
Также коронавирус был найден и у жены Пескова Татьяны Навки.
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