Правительство России отказалось от идеи создания российского аналога "Википедии". На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства, распускающее межведомственную рабочую группу по созданию российской "Википедии".

Правительство России распорядилось создать портал, который смог бы конкурировать с "Википедией", в 2016 году. В основу онлайн-энциклопедии должна была быть положена 35-томная Большая российская энциклопедия, составленная в 2004–2017 годах.

Из федерального бюджета на проект создания российского аналога "Википедии" суммарно было выделено около двух миллиардов рублей (около 730 млн гривен).

В 2019 году президент России Владимир Путин предложил "реанимировать" идею 2016 года об "суверенной" энциклопедии. По его словам, "это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная".

Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко призывал заполнять сегмент "Википедии" на украинском языке.