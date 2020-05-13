России заморозила создание аналога "Википедии" [ Редактировать ]
Правительство России отказалось от идеи создания российского аналога "Википедии". На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства, распускающее межведомственную рабочую группу по созданию российской "Википедии".
Правительство России распорядилось создать портал, который смог бы конкурировать с "Википедией", в 2016 году. В основу онлайн-энциклопедии должна была быть положена 35-томная Большая российская энциклопедия, составленная в 2004–2017 годах.
Из федерального бюджета на проект создания российского аналога "Википедии" суммарно было выделено около двух миллиардов рублей (около 730 млн гривен).
В 2019 году президент России Владимир Путин предложил "реанимировать" идею 2016 года об "суверенной" энциклопедии. По его словам, "это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная".
Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко призывал заполнять сегмент "Википедии" на украинском языке.
по теме
Facebook запустил сервис с бесплатным доступом к текстовой информации сайтов
Сервис Discover предоставляет пользователям бесплатно 10 Мб данных в день для поиска в интернете. Сервис убирает картинки и видео, оставляя только текст на страницах.
На Эвересте запустили сверхбыстрый мобильный 5G интернет
Покрытие сверхскоростной мобильной связью обеспечено на вершине Эвереста
Историческое явление: на Гавайях в кратере вулкана появилось гигантское озеро
Озеро начало формироваться в июле 2019 года
Поліція розслідує "злиття" бази з даними мільйонів українців
За попереднім аналізом - це сукупні дані баз різних державних і недержавних установ за попередні роки
В США построили луноход на пробках от бутылок (видео)
Миниатюрный луноход весит всего 1,8 кг