Во вторник, 12 мая, появилась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по заявлению издательства, соответствующую информацию подтвердил сам Песков в ходе интервью.

"Заболел, лечусь" - сказано в сообщении.

Также сообщается, что он уже находится в больнице.

Ранее мы писали о том, что от коронавируса умер депутат.