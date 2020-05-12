Дмитрий Песков заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 12 мая, появилась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, по заявлению издательства, соответствующую информацию подтвердил сам Песков в ходе интервью.
"Заболел, лечусь" - сказано в сообщении.
Также сообщается, что он уже находится в больнице.
Ранее мы писали о том, что от коронавируса умер депутат.
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