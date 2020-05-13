По состоянию на вечер 13 мая в Ривненской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от девяти до 91 года. Среди заболевших четверо жителей города Ривне, одиннадцать - Ривненского района, двое жителей Сарненского района и один - города Здолбунов.

Так, в Ривненской области зарегистрировано 1063 случаев заболевания COVID-19. Из них - 230 медработников и 79 детей. Также зафиксировано 24 летальных исходов, то есть 2,2% от общего количества всех зараженных.

При этом отмечается, что от COVID-19 выздоровели 255 человек, среди которых девять детей.

Ранее мы писали о том, что Турция откроет "коронавирусный" пропускной режим.