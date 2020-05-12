В Италии удвоилось число заражений коронавирусом [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Италии почти в два раза выросло число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об том сообщает ANSA.
За сутки инфекцию подтвердили у 1402 человек, тогда как в понедельник сообщалось только о 744 инфицированных. Впрочем, этот рост может объясняться задержкой данных из Ломбардии, которая наиболее пострадала от пандемии. Власти региона утверждают, что 419 случаев относятся к предыдущим неделям, а не к последним суткам.
Также в Италии за сутки умерли 172 зараженных коронавирусом, в то время как вчера сообщалось о 179 жертвах, а позавчера - о 165. В целом жертвами пандемии стали 30 911 человек.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться - 952 "тяжелых" госпитализированных по сравнению с 999 вчера. Это более чем в четыре раза меньше, чем было в разгар эпидемии.
За сутки в Италии выздоровели 2452 человека, а с начала пандемии - 109 039.
Ранее мы писали о том, что Турция откроет "коронавирусный" пропускной режим.
по теме
Татьяна Навка заразилась коронавирусом
Во вторник, 12 мая, жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что также заразилась коронавирусом
Отмена рейса на родину "убила" украинку
Украинка по имени Евгения, которая была членом экипажа круизного лайнера Regal Princess, покончила жизнь самоубийством
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни
Коронавирус в мире: сколько человек смогли излечиться
Всего в мире 4181021 случай заболевания
Послабление карантина: что разрешат украинцам с 11 мая
С 11 мая в Украине послабят карантинные меры. Давайте разберемся, какие услуги будут доступны для жителей страны уже с понедельника