Турецкие власти распорядились начать коронавирусную проверку всех людей в аэропортах страны, начиная с лета.

Об этом пишет Airport Haber.

По их словам, анализы будут проводить всем прибывающим в страну после прохождения паспортного контроля, после чего результаты выявляют через 5-6 часов.

"В первую очередь, правило (касательно тестирования - ИФ) коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - отмечается в сообщении.

Известно, что в шведский стол в отелях полностью изменят: персонал будет сам накладывать еду в тарелки, а сами блюда будут находиться за стеклянными витринами.

Ранее мы писали, что турецкие отельеры решили отменить режим "all inclusive". Гостиницы для внутрених туристов откроются в конце мая.