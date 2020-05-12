Турция откроет "коронавирусный" пропускной режим [ Редактировать ]
Турецкие власти распорядились начать коронавирусную проверку всех людей в аэропортах страны, начиная с лета.
Об этом пишет Airport Haber.
По их словам, анализы будут проводить всем прибывающим в страну после прохождения паспортного контроля, после чего результаты выявляют через 5-6 часов.
"В первую очередь, правило (касательно тестирования - ИФ) коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - отмечается в сообщении.
Известно, что в шведский стол в отелях полностью изменят: персонал будет сам накладывать еду в тарелки, а сами блюда будут находиться за стеклянными витринами.
Ранее мы писали, что турецкие отельеры решили отменить режим "all inclusive". Гостиницы для внутрених туристов откроются в конце мая.
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