В среду вечером, 13 мая, в Днепровском районе Киева пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей. Об єтом сообщает Dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Шептицкого.

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Сначала пешехода, который шел по пешеходному переходу, сбил автомобиль Volkswagen. Удар был такой силы, что пострадавшего отбросило на проезжающий мимо микроавтобус Nissan.

В тяжелом состоянии мужчину забрала скорая помощь.

Ранее сообщалось, что пылевая буря "затмила" глаза водителям и привела к ДТП.

Также мы писали о том, что в Киеве парень упал с пешеходного моста и разбился.