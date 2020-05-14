В Киеве мужчина попал под колеса сразу двух авто [ Редактировать ]
В среду вечером, 13 мая, в Днепровском районе Киева пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей. Об єтом сообщает Dtp.kiev.ua.
Авария произошла на улице Шептицкого.
Сначала пешехода, который шел по пешеходному переходу, сбил автомобиль Volkswagen. Удар был такой силы, что пострадавшего отбросило на проезжающий мимо микроавтобус Nissan.
В тяжелом состоянии мужчину забрала скорая помощь.
Ранее сообщалось, что пылевая буря "затмила" глаза водителям и привела к ДТП.
Также мы писали о том, что в Киеве парень упал с пешеходного моста и разбился.
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