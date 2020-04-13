В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля МВД/ Фото: fleetguru.eu

В ночь на понедельник, 13 апреля, в Киеве на Харьковском шоссе возле Института химии произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Автомобиль Skoda Octavia на синих номерах (МВД) сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину в критическом состоянии забрала машина скорой помощи. Он умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП попал автомобиль скорой помощи.