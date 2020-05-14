Бой Ломаченко с Лопесом не состоится [ Редактировать ]
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между обладателем титулов WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом не состоится. Об этом пишет sport.ua.
Американский боксер заявил, что поединок не удастся провести в связи с тем, что Ломаченко не может вылететь из Украины.
"Боя с Ломаченко не будет. Он в Украине и не может вылететь из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США.
Мы пытались организовать бой с Девином Хэйни, но ответа так и не получили. К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США", - заявил Лопес.
Вероятно, Лопес имел в виду, что бой с Ломаченко не состоится сразу же после карантина. Возможно, он проведет промежуточный поединок.
Ранее сообщалось, что бой Ломаченко с Лопесом может состояться осенью.
Также мы писали о том, что американская спортсменка побила рекорд Ломаченко.
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