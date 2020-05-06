Власти Германии разрешили футбольной Бундеслиге возобновить сезон 2019/20 во второй половине мая. Как сообщает Kicker, об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе выступления, посвященного отмене некоторых карантинных ограничений.

Игры должны будут проходить без зрителей и с соблюдением строгих мер безопасности. Дату возобновления сезона Немецкий футбольный союз (DFL) может выбрать самостоятельно. Скорее всего, игры могут начаться 16-17 мая.

Бундеслига будет первым из европейских чемпионатов, который возобновится после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Продолжить сезон футбольным клубам также разрешили власти Чехии и Португалии. Предполагается, что игры там начнутся в конце мая.

Франция и Нидерланды уже заявили об окончательной отмене сезона. Футбольные чемпионаты из-за пандемии были прерваны во всех европейских странах, кроме Беларуси.

Напомним, что со среды, 6 мая, немецкие власти разрешили открыться всем магазинам, не зависимо от их площади.