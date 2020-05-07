Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца" [ Редактировать ]
Украинские боксеры, чемпионы мира и Олимпиады, Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу сайта "Миротворец". Спортсменов поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые совершили антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.
Это случилось после выхода 5 мая документального российского фильма о "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" с митрополитом Онуфрием.
И Ломаченко, и Усика обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией. Украинские чемпионы названы "противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - сказано на сайте. Напомним, что сайт "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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