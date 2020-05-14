Из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая: спецрейсами вернулись более 400 украинцев [ Редактировать ]
За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Этими самолетами прибыли более 400 пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почти все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции. Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины почти 16 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что три украинские авиакомпании огласили точные даты возобновления рейсов.
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