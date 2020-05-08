Эвакуация на родину: в Украину вернулись почти тысячу человек [ Редактировать ]
Столичный аэропорт "Борисполь" принял 5 рейсов из Испании, Дании и Италии, которыми прилетели 800 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По их словам, все принятые граждане не имели признаков острого респираторного заболевания и успешно прошли температурный скрининг.
Отмечается, что всех новоприбывших отправили на двухнедельную домашнюю самоизоляцию.
Известно, что за сутки границу в двух направлениях пересекли 14 тысяч человек.
Ранее мы писали, что на территорию Украины за 1 мая вернулись 400 человек. Все они прилетели спецрейсами, организованными государством.
по теме
"Карантинная" эвакуация: в Украину прибыли более 300 граждан
Всех граждан отправили на домашнюю самоизоляцию
Эвакуация украинцев: в Мининфраструктуры сделали заявление
После прибытия на родину граждане пройдут двухнедельную обсервацию
Турция эвакуировала украинцев из Аргентины
Turkish Airlines помог эвакуироваться из Аргентины девятерым гражданам Украины
Эвакуацию украинцев возобновляют: из каких городов запланированы спецрейсы
Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые рейсы
Кабмин продлил срок закрытия пунктов пропуска на границе
Временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая