Столичный аэропорт "Борисполь" принял 5 рейсов из Испании, Дании и Италии, которыми прилетели 800 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По их словам, все принятые граждане не имели признаков острого респираторного заболевания и успешно прошли температурный скрининг.

Отмечается, что всех новоприбывших отправили на двухнедельную домашнюю самоизоляцию.

Известно, что за сутки границу в двух направлениях пересекли 14 тысяч человек.

Ранее мы писали, что на территорию Украины за 1 мая вернулись 400 человек. Все они прилетели спецрейсами, организованными государством.