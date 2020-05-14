Замість зручних шкільних класів галявина, а вчителів заміняють батьки. В одному з французьких сіл діти навчаються у лісі, якщо на вулиці холодно - гріються біля багаття.

До таких вимушених кроків батьки вдалися через зачинені школи. До того ж, так простіше дотримуватися карантинних правил.

Малечі позакласне навчання до вподоби - на перервах вивчають рідну природу.