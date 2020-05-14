Французькі селяни влаштували школу у лісі [ Редактировать ]
Замість зручних шкільних класів галявина, а вчителів заміняють батьки. В одному з французьких сіл діти навчаються у лісі, якщо на вулиці холодно - гріються біля багаття.
До таких вимушених кроків батьки вдалися через зачинені школи. До того ж, так простіше дотримуватися карантинних правил.
Малечі позакласне навчання до вподоби - на перервах вивчають рідну природу.
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Замість зручних шкільних класів галявина, а вчителів заміняють батьки. В одному з французьких сіл діти навчаються у лісі, якщо на вулиці холодно - гріються біля багаття.
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