Засідання тристоронньої контактної групи сьогодні вперше відбулося за участі українських народних депутатів і урядовців. Склад переговорників раніше затвердив президент. Через карантин, зустріч - у режимі відеоконференції.

В Офісі Президента сподіваються, що залучення додаткових фахівців допоможе переговорному процесу. Та опозиційні політики наголошують: без виконання Мінських домовленостей - миру не досягти.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":