Повернення миру на Донбас залишається головним завданням України - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Засідання тристоронньої контактної групи сьогодні вперше відбулося за участі українських народних депутатів і урядовців. Склад переговорників раніше затвердив президент. Через карантин, зустріч - у режимі відеоконференції.
В Офісі Президента сподіваються, що залучення додаткових фахівців допоможе переговорному процесу. Та опозиційні політики наголошують: без виконання Мінських домовленостей - миру не досягти.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Без выполнения Минских соглашений, без выполнения Парижского комьюнике, которое было подписано 9 декабря 2019 года в Париже с участием президента Зеленского, без того, чтобы эти пункты, которые там изложены начались выполняться, - никакого мирного урегулирования, ни при каких разговорах, ни при каких декларациях, которые звучат почти ежедневно, но сейчас в процессе борьбы с коронавирусом может быть эта тема где-то отошла на второй план, но я думаю, что это временно, потому что мир в стране, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет темой номер один.
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