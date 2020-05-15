По состоянию на 14 мая, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек. Об этом сообщает Worldometers.

В частности, от коронавируса с начала пандемии умерли более 302 тыс. человек. Почти 1,7 млн человек уже вылечились от COVID-19 во всем мире. Активных случаев болезни в мире более 2,5 млн.

Больше всего зараженных в США. Там число больных приближается к 1,5 млн человек. Также в пятерке стран по количеству больных коронавирусом оказались Испания (272 тыс.), Россия (252 тыс.), Великобритания (233 тыс.), Италия (223 тыс.).

Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.