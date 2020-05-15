Число зараженных COVID-19 в мире превысило 4,5 млн [ Редактировать ]
По состоянию на 14 мая, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн человек. Об этом сообщает Worldometers.
В частности, от коронавируса с начала пандемии умерли более 302 тыс. человек. Почти 1,7 млн человек уже вылечились от COVID-19 во всем мире. Активных случаев болезни в мире более 2,5 млн.
Больше всего зараженных в США. Там число больных приближается к 1,5 млн человек. Также в пятерке стран по количеству больных коронавирусом оказались Испания (272 тыс.), Россия (252 тыс.), Великобритания (233 тыс.), Италия (223 тыс.).
Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.
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