Тина Кароль поразила фанатов сексуальным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала поклонников видео в респираторной маске, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке певица позирует в белой мужской рубашке. Дополнили образ небрежная укладка и легкий макияж.
Фанатам очень понравился такой романтический образ звезды. Они буквально "закидали" артистку комплиментами.
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