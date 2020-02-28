Популярная украинская исполнительница Тина Кароль взбудоражила сеть новым видео. Его певица опубликовала на своей официальной страничке в соцсети Instagram.

На нем Тина позирует в респираторной маске.

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"Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя", - подписала видео певица. Она также добавила, что летит к сыну, поэтому и надела маску в целях безопасности.

К слову, в комментариях подписчики отметили, что певице очень идет маска.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом. А также Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото.