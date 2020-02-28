Тина Кароль в респираторной маске покинула страну [ Редактировать ]
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль взбудоражила сеть новым видео. Его певица опубликовала на своей официальной страничке в соцсети Instagram.
На нем Тина позирует в респираторной маске.
"Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя", - подписала видео певица. Она также добавила, что летит к сыну, поэтому и надела маску в целях безопасности.
К слову, в комментариях подписчики отметили, что певице очень идет маска.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом. А также Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото.
по теме
В Британии возрасло число зараженных коронавирусом
В Великобритании зафиксировали коронавирус еще у двух пациентов
Коронавирус в Японии: число больных приближается к тысяче
193 человека из общего количества были инфицированы в Японии или являются туристами из Китая
Коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран
За неделю коронавирус "проник" в 20 стран
Сколько людей могут заразиться коронавирусом от больного - ответ ученых
В Китае сообщили, сколько один инфицированный коронавирусом может заразить посторонних людей