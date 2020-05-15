На химическом заводе в Венеции прогремел взрыв [ Редактировать ]
На химическом заводе 3V Sigma Spa возле итальянской Венеции произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters.
После взрыва на предприятии начался пожар, на месте работают спасатели и медики. Сообщается о двух пострадавших рабочих завода, один из них находится в критическом состоянии.
На кадрах с места происшествия виден столб черного дыма, поднимающийся над заводом. Из-за возможного выброса вредных веществ в атмосферу власти попросили местных жителей не покидать дома и закрыть окна и двери. Причины происшествия выясняются.
Предприятие, которое находится примерно в 10 км от города Венеция, производит компоненты для текстильной, пластиковой, лакокрасочной, адгезивной и нефтехимической промышленности.
Напомним, что в Германии демонтировали две градирни (охлаждающие башни - ред.) закрытой атомной электростанции, расположенной около Филипсбурга (земля Баден-Вюртемберг).
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