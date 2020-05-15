В Германии демонтировали две градирни (охлаждающие башни - ред.) закрытой атомной электростанции компании EnBW, расположенной около Филипсбурга (земля Баден-Вюртемберг). Об этом сообщает издание SWR.

Взрыв двух охлаждающих башен готовили в течение четырех лет. В каждом строении высотой 152 метра проделали по 1 110 отверстий, в которые заложили взрывчатку.

Компания-оператор станции EnBW не сообщала точную дату взрыву, чтобы избежать скопления зрителей в условиях эпидемии коронавируса. Несмотря на секретность, о демонтаже как то узнали местные жители. Посмотреть на уничтожение огромных башен собрались сотни людей.

Два реактора АЭС в Филиппсбурге были остановлены в 2011 и 2019 годах в рамках правительственного плана по отказу Германии от атомной энергетики. Последний реактор страны должен быть остановлен в конце 2022 года.

На месте бывшей АЭС в в Филиппсбурге планируется построить электроподстанцию.

Напомним, что украинские АЭС в мае значительно сократили выработку энергии.