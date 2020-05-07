В Индии на химзаводе произошла утечка газа, есть погибшие (видео) [ Редактировать ]
На химическом предприятии LG Polymers возле города Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа. В результате аварии погибло не менее девяти человек, госпитализировано свыше 300, сообщает Reuters.
Местные власти объявили эвакуацию, покинуть свои дома пришлось около 1,5 тыс. человек, проживающих неподалеку от завода.
По данным местного телеканала NDTV, инцидент произошел в ночь на 7 мая около 2:30 по местному времени. Утечка газа произошла из больших резервуаров, которые оставляли без присмотра из-за ограничений в связи с COVID-19. Завод открыли несколько дней назад после того, как в Индии ослабили ограничения из-за пандемии коронавируса.
WARNING: GRAPHIC CONTENT - At least nine people have died after a chemical gas leak at an LG Polymers facility in the southern Indian state of Andhra Pradesh https://t.co/FSpnmfq0wk pic.twitter.com/sX9X6MW5Ka— Reuters (@Reuters) May 7, 2020
Южнокорейская компания LG Chem, которая владеет LG Polymers, заявила, что ситуация находится под контролем.
"Мы оцениваем точный ущерб, причину смерти (людей - ред.) и детали инцидента", - сообщила компания.
Завод LG Polymers (изначально Hindustan Polymers - ред.) выпускает полистирол - пластик, который используется для производства стеклопластика, резины и латекса.
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