В Чехии объявили о следующем этапе отмены карантинных мер. Начнется он с 25 мая. В стране заработают рестораны, бары, кафе, которые находятся внутри зданий. Об этом сообщает Novinky.

Отмечается, что заведения должны будут закрываться с 23:00 до 6:00 утра. В это период они смогут обслуживать клиентов только через окна выдачи.

Кроме того, посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.

По данным СМИ, отмена карантинных ограничений произойдет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится в течение следующей недели. В течение последних 14 дней суточное число заражений в Чехии не превышало 100 человек.

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