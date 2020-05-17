Страшнее пандемии: иммунологи предупредили о нашествии смертельной болезни [ Редактировать ]
Пока Украина бросила все усилия на борьбу с коронавирусов, иммунологи спешат напомнить, всем и каждому, что опасность подстерегает людей на каждом шагу. Не стоит забывать, о казалось бы - банальных, знакомых каждому украинцу инфекций, которые не хуже коронавируса способны подпортить здоровье человека, а иногда - и совсем убить. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил известный украинский иммунолог Олег Назар.
На фоне борьбы с COVID-19 без внимания остались ОРВИ, корь и краснуха,от которых тоже есть случаи летальности. От гриппа, ежегодно умирает 600-700 человек, а от COVID-19 погибло 500. К гриппу все уже привыкли, он приходит каждый год, поэтому им никто не занимается.
Олег Назар также прокомментировал опасения исследователей, мол, за пандемией коронавируса в мире может начаться вспышка туберкулеза, когда под ударом болезни окажутся более 6 млн человек. По мнению Назара, эта болезнь Украине грозит меньше всего.
У нас другая проблема – отсутствие реабилитации. Вакцинацию мы еще как-нибудь делаем, а вот лечения в полной мере не получаем... То есть нам туберкулез грозит лишь в случае прекращения оказания помощи туберкулезным больным из-за сокращения диспансеров
Напомним, ранее мы писали, что Украина может остаться без тубдиспансеров, так как фактически нет финансирования.
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