Кіна не буде, поки що

"Кіна не буде". У Сполучених Штатах сьогодні відкрились після карантину перші кінотеатри. Утім, виявилось - їм нема чого показувати, весь час епідемії був паралізований і Голлівуд: нічого не знімалося і навіть монтаж та пост-продакшн фільмів призупинили. Як виживатимуть кіношники? І що дивитимуться люди? знає Дмитро Анопченко.

Кожне друге крісло лишатимуть порожнім, щоб дотримуватись дистанції між глядачами; у перервах між сеансами дезінфікуватимуть зали. У кінотеатрах, що відкрилися, будуть за символічні 2-3 долари продавати квитки; просто щоб заново привчити глядачів, які звикли сидіти вдома, відвідувати кінотеатри.

А демонструватимуть - старі кінохіти. Наприклад, "Гаррі Поттера", "Назад у майбутнє" і навіть сенсацію сімдесятих років - "Щелепи".

Утім, працювати наважились лише дві сотні із п'яти з половиною тисяч, що є в країні. Решта - так і лишатимуться зачиненими, адже - "свіжих" стрічок немає! Під час пандемії Голлівуд був паралізований. Павільйони найбільших кіностудій світу й досі зачинені, знімальні майданчики й монтажки вкрились пилом.

Тож перші прем'єри відбудуться не раніше ніж у середині літа. Відкривати сезон особливо ніхто не хотів - адже є шанс, що глядачі не прийдуть і фільм "провалиться"у прокаті.

Ніколас Картьє, французький кінопродюсер:

Усі зараз обговорюють, а як би зняти фільм, у якому було б якомога менше людей - ідеально двоє. Так, це буде сумно! Але за карантинних обмежень "Зоряні війни" вже не зняти.

Першими представити прем'єри наважилися лише Крістофер Нолан (він сподівається показати свій бойовик Tenet наприкінці липня) та студія Діснея - вони обіцяють до серпня домонтувати бойовик режисера Нікі Каро "Мулан".

Улітку мав вийти й фільм-пророцтво, як кажуть зараз про стрічку Метта Вульфа "Космічний корабель "Земля". Він - про експеримент, який люди проводять два роки… на карантині.

У прозорому тераріумі в космосі, де відтворили екосистему нашої планети. Сценарій, звісно ж, писали ще до епідемії - і самі шоковані тим, скільки паралелей між вигаданою історією та нинішньою реальністю.

Метт Вульф, зняв пророцьку стрічку про карантин:

Цей збіг між нами на карантині і героями стрічки - складно навіть пояснити. Тобто фільм тепер дивитиметься аудиторія, яка сама через усе це пройшла!

Колеги режисера в Голлівуді сподіваються, що їх випустять із карантину набагато раніше, ніж через два роки - до роботи треба повертатися, фільми заморожені. Адже покази й так відтерміновані й серйозно.

"Парамаунт" із цього травня на… липень 2022 перенесли вихід нових "Трансформерів", так само на рік Кіану Рівз відклав прем'єру свого нового фільму про Джона Віка. І хіба що вічно молодий Том Круз усе ще сподівається, що його "Нездійсненну місію"люди все-таки встигнуть побачити хоча б до кінця 2020. І це якщо другої хвилі епідемії не буде!

Що ж до нових зйомок, то навіть коли їх дозволять (а поки що в Каліфорнії збиратися більше двох заборонено) - кіношники зобов'язані будуть і всю територію продезінфікувати, і всю масовку (не беручи до уваги знімальну групу) щоразу перед початком роботи протестувати.

А ще убезпечити суперзірок від зараження. На актора в кадрі маску не вдягнеш, але її весь час не зніматимуть ані оператори, ані асистенти, ані гримери.

Метт Вульф, зняв пророцьку стрічку про карантин: