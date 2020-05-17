Без бюстгальтера и в бикини: Деми Роуз шокировала поклонников (фото) [ Редактировать ]
25-летня модель Деми Роуз продолжает удивлять своих поклонников, очень откровенными фото во время карантина. На этот раз Роуз предстала на фото в достаточно откровенном образе, пикантным снимком девушка поделилась в своем Instagram, чем вызвала бурю эмоций у фолловеров.
Деми Роуз/Фото: instagram
Модель предстала перед объективом фотокамеры в черных стрингах и куртке из денима с рисунком на спине, под которой на ней не было даже бюстгальтера. Куртка едва прикрывала пышную обнаженную грудь Деми.
Свой образ девушка дополнила укладкой с локонами и красивым макияжем с пышными ресницами.
Напомним, ранее украинская модель попала в скандал.
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