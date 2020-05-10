Девушка Бонда из фильма Квант милосердия и звезда фильмов "Обливион" и "Смерть Сталина" Ольга Куриленко на своей странице в Instagram поздравила европейских фолловеров с Днем памяти и примирения, который мир отмечал 8 мая, а фолловеров из стран бывшего Советского Союза - с Днем победы.

Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!, подписала Куриленко фото, на котором ее пятилетний сын рисует красные звезды на самодельном танке из картонных коробок.

Пятилетний сын Оксаны Куриленко/Фото: instagram

В первом же комментарии под постом она написала: "Отвечу один раз всем тем, кто пишет здесь неадекватные гадости: И Я О ВАС ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ!!! То, что для вас я, вы есть для меня!!"

После этого на модель и обрушилась волна негодования и недопонимания со стороны подписчиков, которые они возместили в комментарии под фото, которое оставила модель.

У меня только один вопрос, как тест ДНК показывает национальность? Ольга? Если Вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто Вы? Национальности "славянка"нет, это этнос, сообщество народов населяющих восточную Европу. А национальность определяется по родителям и месту рождения .Победобесие и до Америки добралось

"Такой маленький, а уже коммунист", свирепствовали подписчики под фото без остановки. Не обошли даже ребенка Куриленко, прозвав мальчика - "коммунистом".

Но среди подписчиков нашлись и единомышленники, которые поддержали Оксану и одобрили фото ребенка с самодельным танком.

Классно! Молодец мама, Узнаю наших, Оля, спасибо Вам за то, что помните о Нашем Дне Победы! Несмотря ни на что!, Какой хороший мальчик! Правильное воспитание и правильные игрушки. Знай наших!и др.

Напомним, Ольга Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянск Запорожской области Украины, а в 1995 году переехала работать в Париж моделью. Ее фото появились на обложках Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue.

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