У Канаді розбився військовий літак (відео) [ Редактировать ]
У Канаді розбився літак військово-повітряних сил. Двоє пілотів встигли катапультуватися, але один усе одно загинув, інший - в тяжкому стані.
Авіатори планували провести маневри на знак подяки медикам, що борються з коронавірусом. Однак невдовзі після злету одне з авіа-суден втратило висоту і впало, зачепивши житловий будинок. Причини трагедії - з'ясовують.
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