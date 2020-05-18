У Канаді розбився літак військово-повітряних сил. Двоє пілотів встигли катапультуватися, але один усе одно загинув, інший - в тяжкому стані.

Авіатори планували провести маневри на знак подяки медикам, що борються з коронавірусом. Однак невдовзі після злету одне з авіа-суден втратило висоту і впало, зачепивши житловий будинок. Причини трагедії - з'ясовують.