США требуют от России немедленно вернуть Крым [ Редактировать ]
США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Соединенные Штаты не признают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Американские санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в своем видеообращении.
Она подчеркнула, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми.
"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и в очередной раз заявляем, что Крым - это Украина", - заявила она.
CDA Kvien shares a message remembering the Soviet deportations of Crimean Tatars that started 76 years ago and reiterates the United States' firm position today: #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/tQo1365wQy— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 18, 2020
Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о разработанной Киевом так называемой стратегии "деоккупации" Крыма.
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