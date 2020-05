США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Соединенные Штаты не признают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Американские санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в своем видеообращении.

Она подчеркнула, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми.

"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и в очередной раз заявляем, что Крым - это Украина", - заявила она.

CDA Kvien shares a message remembering the Soviet deportations of Crimean Tatars that started 76 years ago and reiterates the United States' firm position today: #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/tQo1365wQy