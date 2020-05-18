Пьяный львовянин сделал предложение патрульной, которая его оштрафовала. Об этом сообщает u-news.com.ua.

"Выходи за меня замуж" - такое объяснение написал 29-летний водитель автомобиля ВАЗ в протоколе, который на него составила патрульная за вождение в нетрезвом состоянии.

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"Нарушителя остановили в воскресенье, 17 мая, около 22.00 на улице Научной. Он в присутствии свидетелей прошел проверку на состояние опьянения. Устройство Drager показал результат - 1, 87 промилле", - говорится в сообщении.

Львовянина отстранили от руля и он заверил, что идет домой, закрыв автомобиль и оставив его там, где он не препятствует движению других транспортных средств.

Однако, почти в 3:00 этот автомобиль патрульные увидели на перекрестке улиц Стрыйская-Научная. Транспортное средство остановили, и за рулем был тот же человек. На этот раз проверка на состояние опьянения показала еще больший результат - 2,02 промилле.

Львовянин в объяснениях стал еще более оригинальным и позвал патрульную в ЗАГС.

Мужчина получил аналогичные админматериалы и заснул в своем автомобиле до утра. Протоколы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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