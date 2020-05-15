В Киеве мужчина забросал полицию обувью (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, на проспекте Науке, неподалеку от заправки WOG полиция остановила авто Fiat с номерными знаками А7821ЕИ. Мужчина во время движения не использовал осветительных приборов. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Водитель с нецензурной бранью выбежал в сторону патрульных, потому что считал, что его остановка неправомерна.
Объяснения причин не успокоило водителя и он, сняв свою обувь, начал бегать по дороге. Когда его пытались призвать к здравому смыслу - начал бросаться в патрульных обувью, за что на него надели наручники на руки.
Поскольку водитель имел признаки наркотического опьянения - ему предложили пройти тест на состояние наркотического опьянения у врача-нарколога, но, в присутствии свидетелей, он отказался.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибла 20-летняя девушка.
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